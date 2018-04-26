Употребление небольших порций темного шоколада положительно влияет на иммунитет. Несколько граммов десерта в день способны улучшить память, снизить уровень стресса и простимулировать мозговую активность.

Употребление небольших порций темного шоколада положительно влияет на иммунитет. Несколько граммов десерта в день способны улучшить память, снизить уровень стресса и простимулировать мозговую активность.В этот раз ученые сфокусировались на воздействии на организм какао. Предыдущие эксперименты были посвящены изучению реакции иммунитета на сахар.В рамках нового масштабного исследования были впервые проведены испытания, демонстрирующие влияние шоколада на познание и иные функции мозга. Всего 50 граммов десерта оказалось достаточным для улучшения способности к обучению и запоминанию информации, пишет EurekAlert.При этом отмечается, что для достижения положительного эффекта шоколад должен содержать не менее 70% какао. В этом случае продукт сможет улучшить сигнальные пути, которые участвуют в активации клеток, ответственных за иммунную реакцию.Специалисты подчеркнули, что речь идет о шоколаде высокого качества. Более того, употребление сладкого должно быть умеренным.Ранее ученые из Школы общественного здравоохранения Гарварда выяснили, что горький и молочный шоколад снижают риск развития мерцательной аритмии. Для женщин норма составляет 30 граммов десерта в неделю, для мужчин – до 90 граммов.