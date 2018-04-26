Специалисты заявили, что все проблемы с интернетом из-за блокировок Telegram скоро закончатся. По их словам, под запретом популярного приложения замаскировали совсем другие цели.

Специалисты заявили, что все проблемы с интернетом из-за блокировок Telegram скоро закончатся. По их словам, под запретом популярного приложения замаскировали совсем другие цели.Аналитик компании Mobile Research group Эльдар Муртазин рассказал, что недавние перебои в работе крупных сервисов не были напрямую связаны с блокировкой Telegram. Он убежден, что никакого запрета мессенджера на самом деле нет.Муртазин считает, что инициаторы шумихи смотрят, насколько быстро крупные компании реагируют на блокировки их ключевых элементов, передает . "Заблокировать Telegram можно достаточно легко. Просто под этой дымовой завесой в виде борьбы с мессенджером выключают крупные компании - Google, Microsoft,проверяют скорость реакции и прочие вещи",– отметил аналитик.Эксперт объяснил, что такие знания необходимы на случай войны, особенно когда есть возможность нанесения ущерба с территории третьей страны. "Известные "русские хакеры" могут поломать все что угодно, как вы понимаете", – добавил он.Кроме того, специалист порадовал хорошей новостью. По его информации, в ближайшее время Telegram снова будет доступен. "Учения уже заканчиваются, завтра-послезавтра вы увидите возобновление работоспособности сервисов, их возвращения в нормальное русло", – уверяет Муртазин.В свою очередь, Роскомнадзор сообщил, что перестанет блокировать подсети IP-адресов в борьбе с мессенджером. По мнению представителей ведомства, это может приводить к сбоям в работе многих сервисов на территории России.