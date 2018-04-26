Суздальские студенты и школьники при участиии сотрудников Госавтоинспекции раздают листовки водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения.

На территории Владимирской области в каждом десятом происшествии на дороге участвует водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. В первом квартале 2018 года в 40 таких ДТП погибли 4 человека и 59 получили ранения.С целью формирования у граждан сознания о высокой степени риска быть задержанными за управление транспортным средством в нетрезвом виде Управлением МВД России по Владимирской области организовано пропагандистско-профилактическое мероприятие «Общественный патруль».Так, суздальские студенты и учащиеся совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проводят пропагандистские акции, в ходе которых раздают листовки, памятки водителям. 25 апреля студенты Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа и учащиеся средней школы № 2 города Суздаль (члены отряда «ЮИД») при участии сотрудников ОГИБДД в центре города на стоянке у здания районной и городской администраций раздавали информационные памятки-напоминания. В листовках Госавтоинспекция информирует водителей о происшествиях на дорогах района и их причинах, призывает участников движения соблюдать правила дорожного движения.Также стражи порядка регулярно проводят на территории района массовые проверки автотранспорта с целью выявления водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, совместно с предствавителями общественного совета организуют профилактические беседы, инструктажи на автопредприятиях, в гаражных кооперативах, используя фото- и видеоматериалы.Организаторы мероприятия надеются, что после данной акции еще больше граждан займет активную позицию в сфере пресечения грубых нарушений правил дорожного движения и их можно будет называть дежурными «Общественного патруля».