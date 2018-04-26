Мужчина под видом клиента зашел в салон красоты и, изучая список предлагаемых услуг, взял со стола мобильный телефон администратора, после чего скрылся...

Полицейские ОМВД России по району Люблино задержали подозреваемого в грабеже в салоне красоты.В дежурную часть обратилась женщина с заявлением о пропаже мобильного телефона из салона красоты на Новороссийской улице, где она работает администратором. Мужчина под видом клиента зашел в салон и, изучая список предлагаемых услуг, взял со стола ее мобильный телефон и скрылся. Убегающего заметила посетительница салона.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Совхозной улице. Им оказался 36-летний ранее судимый приезжий.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18