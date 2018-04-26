Злоумышленники оформили через подставное лицо кредит на приобретение товара, после чего распорядились полученными денежными средствами по собственному усмотрению...

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ТиНАО задержали четверых подозреваемых в хищении мошенническим путем денежных средств, принадлежащих финансово-кредитной организации.В УВД по ТиНАО обратился представитель одного из столичных банков. По его словам, клиентка кредитного учреждения не выполняет взятые на себя кредитные обязательства.При проверке информации сотрудники полиции установили, что кредит на сумму более 95 тысяч рублей был оформлен через подставное лицо. Как выяснилось, злоумышленники нашли женщину, которая за денежное вознаграждение обратилась в банк для оформления кредита с целью приобретения товара. Затем одна из соучастниц, являвшаяся на тот момент сотрудницей данного учреждения, внесла в кредитный договор недостоверные сведения о месте работы и фактическом доходе заемщицы без фактической покупки ею продукции. После одобрения кредита на банковские счета подозреваемых были переведены денежные средства, которыми они распорядились по собственному усмотрению.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых на территории Новой Москвы. Ими оказались приезжие молодые люди в возрасте от 23 до 33 лет.По данному факту следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38