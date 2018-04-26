Злоумышленницы, используя телефонный справочник, обзванивали пенсионеров под видом сотрудников медицинской фирмы и предлагали дорогостоящие препараты...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Коньково задержаны две женщины по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионера.В дежурную часть обратился 83-летний пенсионер. Мужчина рассказал, что ему поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудником медицинской фирмы и объяснила, что у него серьезное заболевание, для лечения которого необходимы лекарства стоимостью 310 тысяч рублей. Москвич согласился на встречу, но сразу же обратился в полицию, т.к. заподозрил обман.В ходе проведения оперативного мероприятия сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Коньково на улице Миклухо-Маклая при передаче денежных средств задержали подозреваемую. Ею оказалась 35-летняя приезжая.Также полицейские задержали на территории Московской области другую подозреваемую, которая звонила пенсионеру и договаривалась о встрече. Ею оказалась 34-летняя приезжая из ближнего зарубежья. Как было установлено, задержанные использовали телефонный справочник и обзванивали пенсионеров, предлагая дорогостоящие препараты.Следственным отделением ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ "Мошенничество", в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят ряд мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56