Пассажиров и работников терминала манчестерского аэропорта – третьего по величине в Великобритании – эвакуировали после обнаружения подозрительного предмета.

Пассажиров и работников терминала манчестерского аэропорта – третьего по величине в Великобритании – эвакуировали после обнаружения подозрительного предмета. О ЧП написала газета Mirror.Как уточнил СМИ представитель аэрогавани, территория второго терминала была частично эвакуирована вечером 25 апреля из-за опасений по поводу подозрительного предмета, прошедшего контроль безопасности.Администрация аэропорта на своей странице в Twitter уточнила, что это мера предосторожности на время расследования, передает РИА Новости.