Посол России прокомментировал взлом закрытого генконсульства в Сиэтле. Он назвал действия США в отношении российской дипломатической собственности недружественными и антироссийскими.

Посол России прокомментировал взлом закрытого генконсульства в Сиэтле. Он назвал действия США в отношении российской дипломатической собственности недружественными и антироссийскими.Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сорванный замок со здания в Сиэтле – нарушение всех международных конвенций и договоренностей. "Этот прекрасный день омрачен американскими действиями, очень неконструктивными, очень недружественными, я бы сказал антироссийскими", – сказал он.По словам дипломата, кроме печали и горести такой шаг ничего не вызывает. Он также добавил, что власти США попытались отвлечь внимание от происходившего в Сиэтле шумихой вокруг высылки российских дипломатов.В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова не согласилась с мнением коллеги. Она считает, что это – государственное рейдерство. "Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище – государственный рейдерский захват", – написала Захарова в Facebook.Ранее стало известно, что представители американских властей вошли на территорию закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле. Они взломали замок на двери и проникли внутрь. Госдеп США заявил, что проникновение американских сотрудников в закрытую резиденцию генконсула – ответная мера на политику Кремля.