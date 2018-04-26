Грязная история о сексуальных домогательствах
тренера Сергея Тутмина к юной биатлонистке Анне Моисеевой получил продолжение. Мужчина не спешит делиться
подробностями инцидента.
Грязная история о сексуальных домогательствах
тренера Сергея Тутмина к юной биатлонистке Анне Моисеевой получил продолжение. Мужчина не спешит делиться
подробностями инцидента.
Тренер Сергей Тутмин, обвиненный 17-летней спортсменкой, отказался от любых
комментариев по этой ситуации. "Комментировать эти обвинения я не
собираюсь", – цитирует фигуранта скандала "Спорт-Экспресса".
Отказались от каких-либо заявлений на этот
счет и в пресс-службе Министерства физической
культуры и спорта Московской области. Тем временем данной историей заинтересовались
правоохранители. Следственный комитет России (СКР) начал проверку информации о
домогательствах тренера.
По словам старшего помощника
главы СКР по региону Ольги Врадий, заявление от матери несовершеннолетней
спортсменки поступило в ведомство. "….О совершении в отношении ее дочери
преступления со стороны тренера, который неоднократно понуждал девочку к
действиям сексуального характера и предлагал вступить с ним в интимные
отношения, угрожая в случае отказа неблагоприятными последствиями, вплоть до
исключения из команды. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по
Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной
проверки", – цитирует Врадий РБК.
Напомним, ранее 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева рассказала, что
старший тренер Центра спортивной подготовки (ЦСП) Московской области Сергей
Тутмин предлагал ей вступить в интимную связь, при этом обещая место в сборной
региона. Тутмин уже уволился и ЦСП по собственному желанию.