Грязная история о сексуальных домогательствах тренера Сергея Тутмина к юной биатлонистке Анне Моисеевой получил продолжение. Мужчина не спешит делиться подробностями инцидента.

Грязная история о сексуальных домогательствахтренера Сергея Тутмина к юной биатлонистке Анне Моисеевой получил продолжение. Мужчина не спешит делитьсяподробностями инцидента.Тренер Сергей Тутмин, обвиненный 17-летней спортсменкой, отказался от любыхкомментариев по этой ситуации. "Комментировать эти обвинения я несобираюсь", – цитирует фигуранта скандала "Спорт-Экспресса".Отказались от каких-либо заявлений на этотсчет и в пресс-службе Министерства физическойкультуры и спорта Московской области. Тем временем данной историей заинтересовалисьправоохранители. Следственный комитет России (СКР) начал проверку информации одомогательствах тренера.По словам старшего помощникаглавы СКР по региону Ольги Врадий, заявление от матери несовершеннолетнейспортсменки поступило в ведомство. "….О совершении в отношении ее дочерипреступления со стороны тренера, который неоднократно понуждал девочку кдействиям сексуального характера и предлагал вступить с ним в интимныеотношения, угрожая в случае отказа неблагоприятными последствиями, вплоть доисключения из команды. По данному факту следственными органами ГСУ СК России поМосковской области незамедлительно организовано проведение доследственнойпроверки", – цитирует Врадий РБК.Напомним, ранее 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева рассказала, чтостарший тренер Центра спортивной подготовки (ЦСП) Московской области СергейТутмин предлагал ей вступить в интимную связь, при этом обещая место в сборнойрегиона. Тутмин уже уволился и ЦСП по собственному желанию.