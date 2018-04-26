Одна из потерпевших по делу о пожаре в
кемеровском торговом центре Ксения Зимина в суде рассказала о действиях пожарных и персонала ТЦ. В частности, о циничном поведении аниматора детской площадки.
Одна из потерпевших по делу о пожаре в
кемеровском торговом центре Ксения Зимина в суде рассказала о действиях пожарных и персонала ТЦ. В частности, о циничном поведении аниматора детской площадки.
"Я
оттолкнула аниматора, которая бежала вниз по лестнице и тащила телевизор",
– цитирует Зимину "Интерфакс-Сибирь". Пожарные "бегали по сторонам и не знали, что делать", добавила она.
Кроме того,
стало известно, что вызов поступил не из торгового центра, а из дома напротив. Об этом заявила Елена
Киселева, адвокат начальника пожарного звена
Сергея Генина, которого обвиняют в халатности.
"Пожарные приехали максимально
быстро. Вызов-то поступил не от охранников или сотрудников
"Зимней вишни", а от человека, который живет в доме
напротив. Пожарные ехали на дым, не знали еще про четвертый этаж", – цитирует Киселеву РИА Новости.
По ее словам, сигнал поступил в 16:03 (12:03 мск) от женщины, которая увидела дым
над крышей "Зимней вишни". Это не позволило пожарным определить
масштаб происходящего сразу, считает адвокат.
Генин попросил изменить ему
меру пресечения и позволить встретиться с супругой. "Я хочу
принести соболезнования всем родственникам погибших и пострадавшим. Мы
действительно сделали все, что могли", – отметил он.
По версии следствия, Генин, получив от охранника ТЦ сигнал о пожаре, отправил
на место трагедии отряд газодымозащитной службы без средств пожаротушения, а
когда сам прибыл к зданию, проигнорировал информацию о кратчайшем пути
к заблокированным людям. Арестованный вину не признает.
Напомним, что трагедия в Кемерово произошла
25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. Пожар
унес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка.