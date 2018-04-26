Одна из потерпевших по делу о пожаре в кемеровском торговом центре Ксения Зимина в суде рассказала о действиях пожарных и персонала ТЦ. В частности, о циничном поведении аниматора детской площадки.

Одна из потерпевших по делу о пожаре вкемеровском торговом центре Ксения Зимина в суде рассказала о действиях пожарных и персонала ТЦ. В частности, о циничном поведении аниматора детской площадки."Яоттолкнула аниматора, которая бежала вниз по лестнице и тащила телевизор",– цитирует Зимину "Интерфакс-Сибирь". Пожарные "бегали по сторонам и не знали, что делать", добавила она.Кроме того,стало известно, что вызов поступил не из торгового центра, а из дома напротив. Об этом заявила ЕленаКиселева, адвокат начальника пожарного звенаСергея Генина, которого обвиняют в халатности."Пожарные приехали максимальнобыстро. Вызов-то поступил не от охранников или сотрудников"Зимней вишни", а от человека, который живет в доменапротив. Пожарные ехали на дым, не знали еще про четвертый этаж", – цитирует Киселеву РИА Новости.По ее словам, сигнал поступил в 16:03 (12:03 мск) от женщины, которая увидела дымнад крышей "Зимней вишни". Это не позволило пожарным определитьмасштаб происходящего сразу, считает адвокат.Генин попросил изменить емумеру пресечения и позволить встретиться с супругой. "Я хочупринести соболезнования всем родственникам погибших и пострадавшим. Мыдействительно сделали все, что могли", – отметил он.По версии следствия, Генин, получив от охранника ТЦ сигнал о пожаре, отправилна место трагедии отряд газодымозащитной службы без средств пожаротушения, акогда сам прибыл к зданию, проигнорировал информацию о кратчайшем путик заблокированным людям. Арестованный вину не признает.Напомним, что трагедия в Кемерово произошла25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. Пожарунес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка.