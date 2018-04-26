Одна из потерпевших по делу о пожаре в
кемеровском торговом центре Ксения Зимина в суде рассказала о действиях
персонала ТЦ и пожарных. В частности, о циничном поведении аниматора детской площадки.
Одна из потерпевших по делу о пожаре в
кемеровском торговом центре Ксения Зимина в суде рассказала о действиях
персонала ТЦ и пожарных. В частности, о циничном поведении аниматора детской площадки.
"Я
оттолкнула аниматора, которая бежала вниз по лестнице и тащила телевизор",
– цитирует Зимину из зала суда "Интерфакс-Сибирь". При этом она
добавила, что пожарные "бегали по сторонам и не знали, что делать".
Кроме того,
стало известно, что вызов о пожаре поступил не из самого
здания, а от жительницы дома напротив. Об этом заявила адвокат Елена
Киселева, защитник начальника пожарного звена
Сергея Генина, которого обвиняют в халатности.
"Пожарные приехали максимально
быстро. Вызов-то поступил не от охранников или сотрудников
"Зимней вишни"… а от человека, которая живет в доме
напротив. Пожарные ехали на дым, не знали еще про четвертый этаж", —
приводит слова Киселевой РИА Новости. По ее словам, вызов поступил в день
трагедии в 16:03 (12:03 мск) от женщины, которая увидела дым
над крышей "Зимней вишни". Это не позволило пожарным сразу определить
масштаб происходящего, считает адвокат.
Сам Сергей Генин попросил изменить ему
меру пресечения и позволить встретиться с супругой. "Я хочу
принести соболезнования всем родственникам погибших и пострадавшим. Мы
действительно сделали все, что могли", – заявил он.
Напомним,
по версии следствия, Генин, получив от охранника ТЦ сигнал о пожаре, отправил
на место трагедии отряд газодымозащитной службы без средств пожаротушения, а
когда сам прибыл к горящему зданию, проигнорировал информацию о кратчайшем пути
к заблокированным людям. Арестованный свою вину не признает.
Трагедия в Кемерово произошла
25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. Пожар
унеса жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка.