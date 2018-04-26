Одна из потерпевших по делу о пожаре в кемеровском торговом центре Ксения Зимина в суде рассказала о действиях персонала ТЦ и пожарных. В частности, о циничном поведении аниматора детской площадки.

Одна из потерпевших по делу о пожаре вкемеровском торговом центре Ксения Зимина в суде рассказала о действияхперсонала ТЦ и пожарных. В частности, о циничном поведении аниматора детской площадки."Яоттолкнула аниматора, которая бежала вниз по лестнице и тащила телевизор",– цитирует Зимину из зала суда "Интерфакс-Сибирь". При этом онадобавила, что пожарные "бегали по сторонам и не знали, что делать".Кроме того,стало известно, что вызов о пожаре поступил не из самогоздания, а от жительницы дома напротив. Об этом заявила адвокат ЕленаКиселева, защитник начальника пожарного звенаСергея Генина, которого обвиняют в халатности."Пожарные приехали максимальнобыстро. Вызов-то поступил не от охранников или сотрудников"Зимней вишни"… а от человека, которая живет в доменапротив. Пожарные ехали на дым, не знали еще про четвертый этаж", —приводит слова Киселевой РИА Новости. По ее словам, вызов поступил в деньтрагедии в 16:03 (12:03 мск) от женщины, которая увидела дымнад крышей "Зимней вишни". Это не позволило пожарным сразу определитьмасштаб происходящего, считает адвокат.Сам Сергей Генин попросил изменить емумеру пресечения и позволить встретиться с супругой. "Я хочупринести соболезнования всем родственникам погибших и пострадавшим. Мыдействительно сделали все, что могли", – заявил он.Напомним,по версии следствия, Генин, получив от охранника ТЦ сигнал о пожаре, отправилна место трагедии отряд газодымозащитной службы без средств пожаротушения, акогда сам прибыл к горящему зданию, проигнорировал информацию о кратчайшем путик заблокированным людям. Арестованный свою вину не признает.Трагедия в Кемерово произошла25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. Пожарунеса жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка.