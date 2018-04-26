Уральская модель, 23-летняя участница популярного шоу Холостяк Дарья Клюкина попала в аварию в Москве. К счастью, девушка не пострадала.

Уральская модель, 23-летняя участница популярного шоу "Холостяк" ДарьяКлюкина попала в аварию в Москве. К счастью, девушка не пострадала.Дарья встречалась с подругами в одном из столичных ресторанов.После общения девушки сели в автомобиль и уже собирались выезжать с парковки, новнезапно в них врезалась иномарка.Водитель машины поворачивал на парковку и въехал вавто модели, передаетПо словам Клюкиной, машина спасла им с подругами жизнь. "Со мной всенормально, немного болит колено. У Дусечки болит бедро", – рассказала девушка. Серьезныхповреждений у подруг нет.Напомним, в прошлой серии шоу "Холостяк" певец ЕгорКрид заявил, что больше не верит Дарье Клюкиной, и попросил ее уехать домой, нопозже вернул ее на шоу. Певцу не нравится, что подруга курит, поэтому он попросилее бросить вредную привычку.Девушка пообещала это сделать, но слова несдержала. Произошедшее так взволновало Егора, что он посвятил Дарье песню сострочками: "Скажи мне, сколько стоит твое слово?".Дарья Клюкина родилась в городе Карпинск Свердловской области. Ее мама — преподаватель по фортепиано, а отец —тюремный надзиратель. Как призналась девушка, на шоу "Холостяк" еепривело желание "вернуть вкус к жизни". Незадолго до участия в проектеДаша поссорилась с молодым человеком. Ей хотелось перемен, свежих впечатлений и"эмоциональной встряски".