Злоумышленник, введя в заблуждение пожилую женщину, передал ей под видом лекарства персиковый сок, взяв оплату за препарат в размере свыше 1 млн рублей...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО задержали двоих приезжих по подозрению в мошенничестве в отношении пожилой женщины.В ОМВД России по району Гольяново обратилась 70-летняя москвичка, проживающая в одном из домов по Чусовской улице. Потерпевшая рассказала, что на городской телефон ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей медицинского учреждения. Женщина сказала, что у пенсионерки выявлено тяжелое заболевание и ей необходимо дорогостоящее лекарственное средство. Спустя пару часов приехал мужчина, который забрал у нее денежные средства и передал пакет с «лекарством». Злоумышленник предупредил, что препарат необходимо на некоторое время оставить в холодильнике. Позднее хозяйка обнаружила, что ей привезли не лекарство, а персиковый сок. Сумма ущерба превысила миллион рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали двоих подозреваемых по месту проживания на улице 8-й Соколиной горы. Ими оказались 25-летний и 31-летний приезжие, один из которых ранее судим. По словам задержанных, большую часть похищенных денег они передали сообщнику.По данному факту следствием ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и розыск соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73