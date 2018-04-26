Исследователи развлекательной социальной сети “Фотострана” провели любопытное исследование. Они выяснили, сбываются ли сны наших соотечественников.

Исследователи развлекательной социальнойсети “Фотострана” провели любопытное исследование. Они выяснили, сбываются лисны наших соотечественников.Аналитики опросили11 000 респондентов. Так, 48% добровольцев рассказали, что иногда то, чтопроисходит во повторяется потом в точности наяву. “Часто у меня случаютсядежавю, однако, я могу отличить повторение сна в жизни от этого чувства,” – поделиласьучастница исследования Светлана.А вот 35% не верят, что сны могут претворяться в жизнь. Они считают, чтонапротив – события в повседневной жизни провоцируют сценарий сновидений.В свою очередь 11% респондентов наблюдают, что очень часто сбываются толкованиясонников. Оставшиеся опрошенные россияне сообщили, что вовсе не видят сны по