Исследователи развлекательной социальной
сети “Фотострана” провели любопытное исследование. Они выяснили, сбываются ли
сны наших соотечественников.
Исследователи развлекательной социальной
сети “Фотострана” провели любопытное исследование. Они выяснили, сбываются ли
сны наших соотечественников.
Аналитики опросили
11 000 респондентов. Так, 48% добровольцев рассказали, что иногда то, что
происходит во повторяется потом в точности наяву. “Часто у меня случаются
дежавю, однако, я могу отличить повторение сна в жизни от этого чувства,” – поделилась
участница исследования Светлана.
А вот 35% не верят, что сны могут претворяться в жизнь. Они считают, что
напротив – события в повседневной жизни провоцируют сценарий сновидений.
В свою очередь 11% респондентов наблюдают, что очень часто сбываются толкования
сонников. Оставшиеся опрошенные россияне сообщили, что вовсе не видят сны по
.