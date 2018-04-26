Аналитики из развлекательной социальной сети Фотострана провели любопытное исследование. Они выяснили, сбываются ли сны наших соотечественников.

Аналитики из развлекательной социальнойсети "Фотострана" провели любопытное исследование. Они выяснили, сбываются лисны наших соотечественников.Аналитики опросили11 тысяч респондентов. Так, 48% добровольцев подчеркнули: иногда то, чтопроисходит во повторяется в точности наяву. "Часто у меня случаетсядежавю, однако я могу отличить повторение сна в жизни от этого чувства", – поделиласьучастница исследования Светлана.А 35% опрошенных не верят, что сны могут претворяться в жизнь. Напротив, они считают, что реальные события провоцируют сценарии сновидений.В свою очередь 11% респондентов подметили, что часто сбываются толкованиясонников. Оставшиеся сообщили, что вовсе не видят снов по