Аналитики из развлекательной социальной
сети Фотострана провели любопытное исследование. Они выяснили, сбываются ли
сны наших соотечественников.
Аналитики из развлекательной социальной
сети "Фотострана" провели любопытное исследование. Они выяснили, сбываются ли
сны наших соотечественников.
Аналитики опросили
11 тысяч респондентов. Так, 48% добровольцев подчеркнули: иногда то, что
происходит во повторяется в точности наяву. "Часто у меня случается
дежавю, однако я могу отличить повторение сна в жизни от этого чувства", – поделилась
участница исследования Светлана.
А 35% опрошенных не верят, что сны могут претворяться в жизнь. Напротив, они считают, что реальные события провоцируют сценарии сновидений.
В свою очередь 11% респондентов подметили, что часто сбываются толкования
сонников. Оставшиеся сообщили, что вовсе не видят снов по
.