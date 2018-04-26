Об этом сообщили в региональном исполкоме ОНФ

Об этом сообщили в региональном исполкоме ОНФАктивисты народного фронта после многочисленных жалоб костромичей добились ремонта 2-й Волжской улицы.В 2017 году в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» эксперты проверили полотно и обнаружили многочисленные нарушения. Теперь её заасфальтируют от путепровода до улицы Льняной. Вторую часть дороги отремонтируют только в следующем году, поскольку подрядчику нужно проложить ливневку.Кроме того, в план капитального ремонта на 2018 год вошли и другие улицы, указанные на «Карте убитых дорог» - Шагова, Стопани, Заволжская, Катушечная, Индустриальная (от улицы Восточной до улицы Фестивальной), Водяная.