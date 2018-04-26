Юлия Высоцкая стала очередной звездной гостьей передачи Вечерний Ургант. Популярная актриса буквально сразила наповал телеведущего своим подарком.

Юлия Высоцкая стала очередной звездной гостьей передачи "Вечерний Ургант". Популярная актриса буквально сразила наповал телеведущего своим подарком.Юлия Высоцкая уже во второй раз посещает передачу Ивана Урганта. Причем и на этот раз популярная актриса появилась в студии не с пустыми руками. В честь недавно прошедшего юбилея (Ивану Урганту исполнилось 40 лет) Юлия принесла торт, который, разумеется, испекла сама. От розового чуда, украшенного ягодами и маленькими макарунами, Иван, его соведущий Дмитрий Хрусталев и прочие зрители в студии, пришли в восторг."Так и хочется обратиться к жене: "Наташа, прячь весы на антресоли!" – вскричал сраженный наповал Ургант. В ответ Высоцкая, которая в своем черном брючном костюме, напоминающем смокинг, и на высоких шпильках выглядела настоящей красавицей, отметила, что тортом стоило бы поделиться с остальными. Ее поддержал Дмитрий Хрусталев, подошедший к торту с тарелкой. "Нет!" – ответил им Ургант."Трудно было не заметить, что у Ивана был день рождения. Вся страна только об этом и говорила. Даже когда у Владимира Владимировича день рождения был, я не заметила, не слышала такого резонанса..." – отметила Высоцкая. Далее Юлия дала понять, что говорила про поэта Владимира Маяковского, а не про журналиста Владимира Познера, о котором мог подумать Иван. А тот. в свою очередь, упомянул певца Владимира Преснякова, которому, к слову, недавно исполнилось 50 лет.