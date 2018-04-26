Владимир Путин встретился с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС, которые прошли обучение по программе подготовки кадрового резерва.

Владимир Путин встретился с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС, которые прошли обучение по программе подготовки кадрового резерва.На встрече присутствовали руководители регионов, в которые на работу отправятся выпускники. Речь о временно исполняющих обязанности губернаторов Самарской, Омской, Ивановской, Орловской, Нижегородской, Новосибирской областей и Ненецкого автономного округа. Президент попросил чиновников не замыкаться на известном им круге лиц при выборе перспективных управленцев."Пожалуйста, при осуществлении своих функций обратите внимание и используйте в своей работе открытые конкурентные способы отбора управленческих кадров на всех уровнях", — попросил президент.Путин особо отметил, что на региональном и муниципальном уровнях во власти должны находиться управленцы любящие свою работу, амбициозные, нацеленные на конечный результат, а главное, с уважением относящиеся к людям.Одна из присутствующих призналась, что у них уже подобралась команда, в которой мужчины не уступают женщинам, а те, в свою очередь готовы при необходимости и "коня на скаку остановить".Президенту настрой понравился, однако он выразил надежду, что в тех местах, где будут работать новые управленцы, не придётся останавливать ни поезда на ходу, ни лошадей на скаку.В целом же, президент отметил широкие возможности и большой потенциал выпускников курса, пообещал поддержку и пожелал дальнейших успехов.