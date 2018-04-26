Британский Принц Гарри решил остепениться. Подготовка к бракосочетанию идет полным ходом: подгоняют костюмы, подшивают свадебное платье и натирают до блеска столовое серебро. Жених тоже не сидит на месте. Он выбрал свидетеля и, возможно, планирует безбашенный мальчишник.

Британский Принц Гарри решилостепениться. Подготовка к бракосочетанию идет полным ходом: подгоняют костюмы,подшивают свадебное платье и натирают до блеска столовое серебро. Жених тоже несидит на месте. Он выбрал свидетеля и, возможно, планирует безбашенныймальчишник.В официальном TwitterКенсингтонского дворца появилась информация о том, что "принц Гарри попросилсвоего брата герцога Кембриджского быть его Шафером на свадьбе с мисс МеганМаркл". Поклонники замерли в ожидании, что же ответит Уильям?"ГерцогКембриджский считает для себя честью быть приглашенным и снетерпением ждет, чтобы поддержать своего брата в часовне СвятогоГеоргия в Виндзорском замке 19 мая", – последовал ответ старшего брата. Надеемся герцог знает во чтоввязывается, ведь быть свидетелем не просто, тем более у такого отвязногожениха, как Гарри. Ибо теперь лысеющему семьянину Уильяму придетсяорганизовывать родственнику прощание с холостой жизнью.Отметим, что манерные посиделки ссыром и вином ведавшего виды Гарри вряд ли устроят. Мужчина привык праздноватьмного и с размахом: в его прошлом были наркотики, алкоголь, чередалегкодоступных девушек, драки и неприглядные видео и фото в Сети.К примеру, в 2012 году Гарри вместес друзьями отправился в Лас-Вегас на мальчишник. Королевский отпрыск снял длякомфортного времяпрепровождения шикарный пентхаус, куда зазвал легких на подъемдамочек. Разгоряченные спиртосодержащими напитками юноши и девушки решили поиграть в бильярд и неабы как, а на раздевание. К сожалению, никто из присутствующих не был профессионаломв "американке", поэтому в конце концов все они оказались почти голые. Естественно,кто-то из друзей решил снять вакханалию на телефон, и вскоре откровенные снимки юношибыли во всех таблоидах.Вероятно, Принц Уэльский неизменит своим привычкам и на этот раз и устроит феерическое пати со стриптизом,казино и алкоголем. Как впишется в этот гудеж благочестивый Герцог Кембриджскийне совсем понятно. Сразу представляется пунцовый от стыда Уильям, стеснительно уводящий глаза от полуголой девушки на пилоне.