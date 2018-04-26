Британский Принц Гарри решил
остепениться. Подготовка к бракосочетанию идет полным ходом: подгоняют костюмы,
подшивают свадебное платье и натирают до блеска столовое серебро. Жених тоже не
сидит на месте. Он выбрал свидетеля и, возможно, планирует безбашенный
мальчишник.
Британский Принц Гарри решил
остепениться. Подготовка к бракосочетанию идет полным ходом: подгоняют костюмы,
подшивают свадебное платье и натирают до блеска столовое серебро. Жених тоже не
сидит на месте. Он выбрал свидетеля и, возможно, планирует безбашенный
мальчишник.
В официальном Twitter
Кенсингтонского дворца появилась информация о том, что "принц Гарри попросил
своего брата герцога Кембриджского быть его Шафером на свадьбе с мисс Меган
Маркл". Поклонники замерли в ожидании, что же ответит Уильям?
"Герцог
Кембриджский считает для себя честью быть приглашенным и с
нетерпением ждет, чтобы поддержать своего брата в часовне Святого
Георгия в Виндзорском замке 19 мая", – последовал ответ старшего брата. Надеемся герцог знает во что
ввязывается, ведь быть свидетелем не просто, тем более у такого отвязного
жениха, как Гарри. Ибо теперь лысеющему семьянину Уильяму придется
организовывать родственнику прощание с холостой жизнью.
Отметим, что манерные посиделки с
сыром и вином ведавшего виды Гарри вряд ли устроят. Мужчина привык праздновать
много и с размахом: в его прошлом были наркотики, алкоголь, череда
легкодоступных девушек, драки и неприглядные видео и фото в Сети.
К примеру, в 2012 году Гарри вместе
с друзьями отправился в Лас-Вегас на мальчишник. Королевский отпрыск снял для
комфортного времяпрепровождения шикарный пентхаус, куда зазвал легких на подъем
дамочек. Разгоряченные спиртосодержащими напитками юноши и девушки решили поиграть в бильярд и не
абы как, а на раздевание. К сожалению, никто из присутствующих не был профессионалом
в "американке", поэтому в конце концов все они оказались почти голые. Естественно,
кто-то из друзей решил снять вакханалию на телефон, и вскоре откровенные снимки юноши
были во всех таблоидах.
Вероятно, Принц Уэльский не
изменит своим привычкам и на этот раз и устроит феерическое пати со стриптизом,
казино и алкоголем. Как впишется в этот гудеж благочестивый Герцог Кембриджский
не совсем понятно. Сразу представляется пунцовый от стыда Уильям, стеснительно уводящий глаза от полуголой девушки на пилоне.