Североуральский городской суд вынес приговор женщине из поселка Калья, которая заработала своей хитростью внушительную сумму. Она выманила у жителя Польши почти восемь миллионов рублей, притворившись известной фотомоделью.

Североуральский городской суд вынес приговор женщине из поселка Калья, которая "заработала" своей хитростью внушительную сумму. Она выманила у жителя Польши почти восемь миллионов рублей, притворившись известной фотомоделью.Cледствие утверждает, что с 2015 по 2016 год уроженка Североуральска зарегистрировалась на сайте знакомств, где создала фейковую страницу под псевдонимом Екатерина. Там она разместила фотографии стройной молодой девушки и выдавала себя за нее. Как оказалось, это были снимки зарубежной модели.Позже, используя указанную страницу, злоумышленница познакомилась с жителем Польши, передает РИА Новости. Она знала, что иностранец является обеспеченный одиноким мужчиной, которым легко можно манипулировать.Дальнейшее общение поляка и россиянки проходило по телефону и в социальных сетях. Все это время женщина рассказывала новому знакомому о своей нелегкой судьбе и проблемах, которые якобы свалились на нее. Девушка умело выдумывала истории об автомобильной аварии, болезни и смерти ее матери. Для преодоления всех этих трудностей провинциалка просила у европейца деньги в долг.В сумме потерпевший перечислил злоумышленнице более восьми миллионов рублей. Получателем денежных средств была как сама псевдомодель, так и ее родственники.За совершенное деяние суд приговорил девушку к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 500 тысяч рублей. Более того, был удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму свыше 6,8 миллиона рублей.