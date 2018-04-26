России необходим прорыв в области вооружений. Последствия
отставания в этой области могут быть очень тяжелыми, предупредил Владимир Путин.
России необходим прорыв в области вооружений. Последствия
отставания в этой области могут быть очень тяжелыми, предупредил Владимир Путин.
Существующего у России задела в оружейной сфере может
хватить еще на два-три десятилетия. Однако, если не будет технологического
тпрорыва в этой области, страна безнадежно отстанет от своих конкурентов,
убежден президент России.
"Я говорил в своем послании, не к ночи будь помянуто...
о необходимости прорыва. Если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся суть, мы
тогда безнадежно отстанем. Реально отстанем, знаете. А это очень тяжелые
последствия будут", – заявил Владимир Путин, выступая на пленарном
заседании съезда Российского союза ректоров