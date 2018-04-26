России необходим прорыв в области вооружений. Последствия отставания в этой области могут быть очень тяжелыми, предупредил Владимир Путин.

России необходим прорыв в области вооружений. Последствияотставания в этой области могут быть очень тяжелыми, предупредил Владимир Путин.Существующего у России задела в оружейной сфере можетхватить еще на два-три десятилетия. Однако, если не будет технологическоготпрорыва в этой области, страна безнадежно отстанет от своих конкурентов,убежден президент России."Я говорил в своем послании, не к ночи будь помянуто...о необходимости прорыва. Если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся суть, мытогда безнадежно отстанем. Реально отстанем, знаете. А это очень тяжелыепоследствия будут", – заявил Владимир Путин, выступая на пленарномзаседании съезда Российского союза ректоров