26.04.2018

2018-04-26 08:00:35

Работу пожарных в горящем ТЦ в Москве сняли на видео

Ранним утром 26 апреля в экстренные службы столицы поступило сообщение о пожаре в здании "Торгового центра 31" на востоке Москвы. Горело одно из помещений ТЦ. По данным телеграм-канала Life Shot, речь идет о ювелирном магазине. Возгорание было ликвидировано на площади в 15 квадратных метров. Работу спасателей сняли на видео. Запись опубликовал портал .