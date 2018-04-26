Много лет на Аллу Борисовну охотился маньяк, и ему удалось очень близко подобраться к звезде. Оказывается певица сама дала психопату свой домашний адрес.

Много лет на Аллу Борисовну охотился маньяк, и ему удалосьочень близко подобраться к звезде. Оказывается певица сама дала психопату свойдомашний адрес.Дело было 30 лет назад, когда закоренелый преступник АнатолийНагиев задумал покушение на Аллу Пугачеву. Мужчина стал методично выслеживатьзвезду, для этого он даже приехал в Москву из Курской области. Он выяснилраспорядок дня артистки, расписание выступлений, пытался влиться в близкий кругпевицы: ходил на концерты, заглядывал за кулисы и даже как-то попал в гримеркук Примадонне.Анатолий где-то раздобыл солидный костюм, приобрел шикарныйбукет и, представляясь серьезным человеком, пришел в грим-уборную звезды. Он абсолютноне вызывал подозрений: выказывал восхищение, засыпал комплиментами и даже позвалАллу Борисовну на свидание. Пугачева заинтересовалась велеречивым джентльменом, согласиласьна встречу и дала свою визитку, на которой был указан домашний адрес и телефон,сообщает сайт .Мужчина решил исполнить задуманное. Онпришел к подъезду исполнительницы и затаился в ожидании. Когда Примадонна зашлав дом, вслед за ней в дверь вошел и Нагиев. Алла Борисовна нажала кнопку лифта, оноткрылся. Нагиев уже чувствовал, что певица в его руках, как вдруг откуда-то состороны его окликнул женский голос. "Молодой человек! Вы к кому?" –спросила у преступника строгая консьержка из своего закутка.Пугачева поехала вверх, а сбитый с толку Нагиев осталсястоять внизу. Консьержка между тем повторила вопрос. Злоумышленник медленноповернулся к ней. Как рассказывала позже старушка, она буквально обомлела отвзгляда уставившегося на нее молодого мужчину. По ее словам, он был похож напсихически нездорового человека. Впрочем, жуткая сцена продолжалась недолго: неговоря ни слова, преступник выбежал на улицу.Идя прочь от дома Нагиев подумал, что следующий раз будетуспешнее, нужно лишь сначала прикончить консьержку. Но в кармане у него ужележал билет в Курск, а второго "шанса" совершить злодеяние вотношении Примадонны судьба ему, к счастью, не предоставила.Он отыгрался на других своих жертвах, по некоторым данным ихбыло как минимум шесть. В июле1981 года Курский областной суд приговаривает 23-летнего Нагиева к высшей меренаказания. Однако во время конвоирования в Новочеркасск он умудрился сбежать.Скрывался он не долго, через несколько месяцев маньяк попал в засаду. В итогепреступник, сломавший не одну жизнь, был расстрелян в Новочеркасской тюрьме воктябре 1981 года.