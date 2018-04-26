Исполняют романсы сердцем. Во Владимире прошёл Областной песенный фестиваль среди инвалидов по зрению. В этом году он собрал рекордное количество участников - более 70. Солисты, ансамбли и дуэты из 9 городов области соревновались в исполнении старинных и современных русских романсов. Что учитывали члены жюри и кто стал победителем, расскажет Маргарита Махрова.

Исполняют романсы сердцем. Во Владимире прошёл Областной песенный фестиваль среди инвалидов по зрению. В этом году он собрал рекордное количество участников - более 70. Солисты, ансамбли и дуэты из 9 городов области соревновались в исполнении старинных и современных русских романсов. Что учитывали члены жюри и кто стал победителем, расскажет Маргарита Махрова.