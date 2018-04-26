Американские IT-гиганты, гиганты, которые предоставляют IP-адреса Telegram, технически могут создать условия для ограничения работы мессенджера в РФ, однако не делают это из политических соображений.

Американские IT-гиганты, гиганты, которые предоставляют IP-адреса Telegram, технически могут создать условия для ограничения работы мессенджера в РФ, однако не делают это из политических соображений.Как передает ТАСС, об этом широкую общественность проинформировал заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин на совещании с представителями компаний, пострадавших от блокировки Telegram.По словам чиновника, Amazon, Google, Apple и другие американские интернет-компании точно знают, какой диапазон IP они выдали Telegram и как технически эти адреса можно изолировать, чтобы их могли заблокировать операторы связи на территории России.Субботин считает, что в первую очередь для американских компаний важны бизнес-интересы, а не политика, но сейчас, по его мнению, возобладали именно политические моменты.Ранее сообщалось, что против блокировки мессенджера Telegram выступает каждый пятый россиянин или 28 миллионов человек. Такие выводы делает Всероссийский центр изучения общественного мнения после проведения соответствующего исследования в апреле 2018 года. В первую очередь, это молодые люди в возрасте 18-24 года.13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram за непредоставление ФСБ ключей дешифровки сообщений пользователей.16 апреля началась процедура блокировки мессенджера и IР-адресов подсетей Amazon и Google, которые он использует. В результате на территории РФ Telegram продолжает работать, но периодически появляется информация о сбоях в работе посторонних ресурсов, которые используют заблокированные хостинги.