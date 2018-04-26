Российский экипаж танкера Crystal East подал сигнал SOS. Но не потому, что попал в шторм. Судно уже много месяцев стоит в порту Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов. Танкер не может отправиться в плавание из-за долгов судовладельца. Тем временем моряки серьезно заболели.

Российский экипаж танкера Crystal East подал сигнал SOS. Но не потому, что попал в шторм. Судно уже много месяцев стоит в порту Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов. Танкер не может отправиться в плавание из-за долгов судовладельца. Тем временем моряки серьезно заболели.На судне Crystal East четверо приморских моряков нуждаются в срочной медицинской помощи. В каютах стоит изнурительная жара, на термометре — плюс 32 градуса. Иллюминаторы не открываются, поэтому окно выбито."Мы призываем всех помочь решить нам эту ситуацию, мы уже здесь очень сильно устали и хотим домой", — говорит член экипажа судна Григорий Прасюк.Судно, вышедшее из приморского порта, за долги компании-судовладельца "Находка-Портбункер" перед банком находится под арестом в ОАЭ с лета прошлого года.Судно стоит в порту Арабских Эмиратов, но ни один моряк не имеет права покинуть его борт. Это возможно только в том случае, если придет полная замена экипажа. Судовладелец заявил, что готов подавать сигнал SOS каждый день.Морякам приходится выживать, экономя топливо, воду и провизию.Как заявил по телефону директор компании "Находка-Портбункер" Вячеслав Цой, ситуация сложнейшая, так как компания находится в ситуации банкротства.Расплатиться с банком банкрот "Находка-Портбункер" сможет, лишь продав суда. Их выставили на торги, которые могут длиться около года, прежде чем найдется покупатель. Но теперь судовладельцы должны еще и порту, в котором стоят."За каждые сутки стоянки им приходится платить около 1000 долларов. Они уже стоят с 28 июля, это уже больше 300 тысяч долга перед арабской стороной", — сообщил президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр Осичанский.Моряки оказались буквально заложниками судовладельца-банкрота. У них даже забрали документы, а сейчас больным членам экипажа не позволяют отправиться в госпиталь. Ситуацию взяли на контроль власти Приморья.