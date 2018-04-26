Группа парламентариев из оппозиционных партий Великобритании намерена предложить законопроект, который обяжет Британские Виргинские острова, Кайманы и другие заморские территории раскрыть владельцев зарегистрированных в этих юрисдикциях активов. Владельцев грязных денег, в том числе и из нашей страны, хотят вывести на чистую воду.

Группа парламентариев изоппозиционных партий Великобритании намерена предложить законопроект, которыйобяжет Британские Виргинские острова, Кайманы и другие заморские территориираскрыть владельцев зарегистрированных в этих юрисдикциях активов. Владельцев"грязных" денег, в том числе и из нашей страны, хотят вывести на чистую воду.Авторы инициативы считают, что в настоящее время нажившиесомнительным путем состояние предприниматели попросту отмывают деньги, чтоспособствует коррупции, криминальной деятельности и притеснениям, в том числе вРоссии. Закон готовы поддержать 20 членов Консервативной партии Великобритании.Это может позволить преодолеть сопротивление правительства.До сих пор британские территории сопротивлялись попыткам Лондонарадикально повысить прозрачность отношений собственности, сообщает TheTimes. Так, заморские территории не сделали общедоступной (в отличие от той жеВеликобритании) информацию о владельцах зарегистрированных ими юридических лиц.российских богачей Британские Виргинские острова (BVI) входят в тройку наиболеепопулярных у российских предпринимателей. Их обвиняют в том, что они нажилисвои доходы не совсем легальным путем, поэтому и скрывают их в офшорах.Отметим, бизнесменов уже не раз предупреждали о том,что пора выводить деньги. Однако, судя по всему, они решили, как маленькие проказники,"проскочить" на авось. Якобы: пригрозят, но не тронут. Но в настоящее время тучинад их головами стали явно сгущаться. Ранее министр обороны Великобритании ГэвинУильямсон говорил, что британские власти в связи с делом Скрипаля выдали ордера на арест российского имущества сомнительногопроисхождения на территории страны.