Водителя автомобиля, проезжавшего по федеральной трассе Дон в районе Геленджика, ждало серьезное испытание. На крышу машины с надземного перехода свалился молодой человек.

Водителя автомобиля, проезжавшего по федеральной трассе"Дон" в районе Геленджика, ждало серьезное испытание. На крышу машиныс надземного перехода свалился молодой человек.Нежданный пассажир проехал на крыше легковушки несколькометров, прежде чем водителю удалось остановиться. Владелец авто не пострадал,чего не скажешь о прыгуне.Видеозапись инцидента оказалась в распоряжении издания Life.ru. На кадрах видно, как мужчинакатается по скользкой крыше пешеходного моста – и, не удержавшись, срывается наавтостраду. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного илинаркотического опьянения. Пострадавший госпитализирован. О его состоянии пока,а также о личности героя ролика пока не сообщается.