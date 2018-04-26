Водителя автомобиля, проезжавшего по федеральной трассе
Дон в районе Геленджика, ждало серьезное испытание. На крышу машины
с надземного перехода свалился молодой человек.
Водителя автомобиля, проезжавшего по федеральной трассе
"Дон" в районе Геленджика, ждало серьезное испытание. На крышу машины
с надземного перехода свалился молодой человек.
Нежданный пассажир проехал на крыше легковушки несколько
метров, прежде чем водителю удалось остановиться. Владелец авто не пострадал,
чего не скажешь о прыгуне.
Видеозапись инцидента оказалась в распоряжении издания Life.ru. На кадрах видно, как мужчина
катается по скользкой крыше пешеходного моста – и, не удержавшись, срывается на
автостраду. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения. Пострадавший госпитализирован. О его состоянии пока,
а также о личности героя ролика пока не сообщается.