Херсонский городской суд на два месяца арестовал координатора движения «Волонтеры Победы» Елену Одновол.

Херсонский городской суд на два месяца арестовал координатора движения «Волонтеры Победы» Елену Одновол.Как передает телеканал "Россия 24", ее обвиняют в государственной измене — поскольку она в преддверии президентских выборов РФ в 2018 году собирала подписи в Крыму.Россиянке грозит до 15 лет заключения. "Волонтеры Победы" подтвердили задержание своего активиста. Это движение — один из главных организаторов акции "Георгиевская ленточка".23 апреля она была задержана на границе с Крымом сотрудниками Службы безопасности Украины.