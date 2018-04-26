«Ростелеком» выступил партнёром городского форума «Безопасный интернет», который прошел 26 апреля в Управлении образования Владимира. Специалисты компании приняли участие в оценке ..

«Ростелеком» выступил партнёром городского форума «Безопасный интернет», который прошел 26 апреля в Управлении образования Владимира. Специалисты компании приняли участие в оценке конкурсных работучащихся 7-11 классов образовательных учреждений и отметили лучшую работу в номинации «Безопасность».На деловой части форума,с презентацией «Дети России в интернете» выступила специалист филиала «Ростелекома» Марина Веселкова. Она представила участникампрограммныерешения компании для защиты цифровой жизни детей, в частности сервис «Родительский контроль». Во второй части, состоялось награждение победителей городского конкурса учащихся по 3 номинациям. Конкурс проводился в течение февраля-марта. К участию были допущены 32 работы из 17 образовательных учреждений. Среди участников оказались не только школьники, но и их педагоги. Победителями в специальной номинации «Безопасность», учреждённой «Ростелекомом», стали ученицы гимназии №73Шитова Олеся и Шолохова Дарья. Их работа была посвящена организации безопасной работы в интернете.Они получили памятные призы от компании и приглашение посетить музей связи «Ростелекома».По итогам Форумаорганизаторы составили свод правил «Сетевой этикет владимирского школьника».Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Дети могут оказаться в плохой компании не только на улице, но и в интернете. И их надо защитить от нежелательной информации. Для этогово всех образовательных учреждениях Владимирского региона«Ростелеком»установил систему контроля контента. Для личной защиты – своих домашних и переносных устройств – компания предлагает абонентам сервис «Родительский контроль».Он позволяет не только оградить детей от вредного контента, но и настроить время доступа в сеть».Пользователи услуги «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» могут подключить сервис «Родительский контроль» в Едином личном кабинетепользователя или оставить заявку на подключение на сайте www.rt.ru.Сервиспоможет контролировать все личные устройства ребёнка (компьютер, планшет, смартфон).С его помощью можно следить за его местоположением и активностью в социальных сетях, а такжеограничить использование определенных программ, сайтов и даже телеканалов.Подробности о сервисе «Родительский контроль» можно узнать на сайте rt.ru или по бесплатному номеру телефона 8-800-100-7279.