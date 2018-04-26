Малахов уже не тот, Малахов сдулся после ухода с Первого канала, Малахова впору записывать в сбитые летчики – такие фразы все чаще звучат в адрес ведущего программы Прямой эфир.

"Малахов уже не тот", "Малахов сдулся после ухода с Первого канала", "Малахова впору записывать в сбитые летчики" – такие фразы все чаще звучат в адрес ведущего программы "Прямой эфир".Когда Малахов менял "кнопки", то уверял, что хочет больше свободы. Мол, на Первом канале он был лишь говорящей головой – редакторы заранее писали вопросы, а потом еще в наушник подсказывали, как себя вести, что говорить, к кому подходить. А у конкурентов ему сулили златые горы – мол, будет сам себе продюсером, сможет формировать бюджет, отбирать темы и героев для передачи.Иллюзии быстро рассеялись. "Я думала, что Малахов – единственный гениальный управляющий жанром горластого праймтаймового ток-шоу на российском телевидении. Но теперь стало понятно, что образ единственного и гениального Малахову создавал Эрнст. И (зажмурившись на уровень контента) Борисов-то хорош и крут. А Малахов на втором как-то перья потерял, в панике путает слова и падежи, истерически несет ересь (которой даже Корчевников постыдился бы). И вдруг больше не то что не гениальный, единственный, а уже почти сбитый летчик", – пристыдила Малахова на своей странице в социальной сети Facebookсценарист и топовый блогер Анна Рождественская."Андрюша блистательно косноязычен в последнее время. Никогда Цицероном не был, а тут прям вообще тупит", "Что-то сломалось в Малахове. Без папы Карло Буратино на наших глазах превращается назад в полено", "Малахов сломался из-за случившегося, сам парится, из-за этого нервничает и в итоге еще больше парится, делает ошибки и оговаривается", "Безотносительно контента (ибо это адище) Борисов очень даже молодец. Достойно очень выглядит, говорит и реагирует. В "Пусть говорят" он раскрылся", "Малахов погрустнел как-то. Он уже не тот. А передача "Привет, Андрей" совсем уж грустная, как будто через силу ведет, огонька нет. Даже интересные гости не спасают", – согласны с постом друзья Рождественской.Справедливости ради надо заметить, что Малахов – профессионал выского уровня. Он вел или комментировал самые значимые события в стране – от "Евровидения" до Олимпиады. Его умение разговорять даже самых закрытых собеседников и способность работать с самыми проблемными героями вызывает уважением у коллег. И рейтинги "России" с его приходом на канал заметно выросли.