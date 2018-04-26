Полеты будут осуществляться до 7 сентября

Полеты будут осуществляться до 7 сентября14 июня начнутся полеты по маршруту Кострома - Симферополь.Билет туда-обратно обойдется в 15 тысяч рублей. Продажа уже началась. Самолеты будут летать в Крым один раз в две недели - по четверг. Обратный рейс будет следовать по пятницам. Время вылета из Костромы - в 7 утра, прибытие в Симферополь - 13.15. Вылет в обратном направлении - 10.15, прибытие в Кострому - в 16.10.Полеты будут осуществляться до 7 сентября.