Сегодня - день участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф в России. 32 года назад взрыв на четвертом реакторе электростанции в Чернобыле спровоцировал страшную трагедию, из-за которой погибли десятки человек, тысячи — пострадали.

Сегодня - день участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф в России. 32 года назад взрыв на четвертом реакторе электростанции в Чернобыле спровоцировал страшную трагедию, из-за которой погибли десятки человек, тысячи — пострадали.Памятные акции проходят во многих городах России: в Красноярске, Барнауле, Чите, Саратове, Кургане, Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге и других городах, - сообщает. Организаторы мероприятий приносят цветы к памятникам жертв аварии на ЧАЭС, проводят митинги.32 года назад — в ночь на 26 апреля 1986 года — на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС во время испытаний турбогенератора специалистам электростанции не удалось остановить реактор, что привело к взрыву и выбросу радиоактивных веществ.Эксперимент по проверке возможности дополнительного аварийного электроснабжения блока в случае его обесточивания — в так называемом режиме выбега ротора турбогенератора — проводился на пониженной мощности. На время проведения работ сотрудники станции отключили систему аварийного охлаждения реактора и снизили его мощность. Данный запрет позднее отменил диспетчер Киевэнерго.Последующие действия привели неконтролируемому росту мощности реактора выходу из строя регистрирующих систем. В результате произошло от одного до нескольких мощных ударов, из-за которых реактор оказался полностью разрушен. Дальнейшее расследование показало, что причиной аварии стали нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом.Последствия аварии ликвидировали посменные бригады. Каждая смена работала до крайнего предела допустимой дозы излучения. В течение первых трех месяцев от ожогов и облучения погиб 31 человек, при этом общее число жертв аварии на Чернобыльской АЭС измеряется несколькими тысячами (по оценкам ООН — 4 тысячи человек).Из-за выброса беспрецедентно колоссального объема радиоактивных веществ пострадали территории Украины, Белоруссии, России, также радиоактивное облако прошло над Европой. Из 30-километровой зоны отчуждения, где находятся города Припять и Чернобыль, было эвакуировано 270 тысяч человек.В ноябре 1986 года реактор был помещен под специальный саркофаг. С 2007 года над разрушенным реактором началось строительство Укрытия-2 — стального купола 105 метров в высоту и 150 метров в длину, который должен защитить территорию от радиации на 100 лет.