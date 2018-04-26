Певица
отменила некоторые свои выступления. Она так плохо себя чувствует, что не может
выйти на сцену.
Певица
отменила некоторые свои выступления. Она так плохо себя чувствует, что не может
выйти на сцену.
Наргиз написала в своем Instagram: "Мне очень жаль, но порой
случается так, что происходят неожиданные сбои в человеческом организме и я, не
исключение. Я непременно приеду к вам снова. Ну, а пока, пожелайте мне
скорейшего выздоровления". Точный диагноз артистка решила не озвучивать.
Из-за того, что исполнительница заболела менеджерам пришлось
скорректировать график, гастрольный тур возобновится только в конце мая. Отмечается,
что билеты, приобретенные на концерты в первоначальные даты, будут
действительны.
Поклонники отнеслись к отмене с пониманием. Фолловеры
оставили множество комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления. "Скорейшего выздоровления. Не болейте". "Выздоравливай
скорей🙏🙏🙏", "Крепкого
здоровья!!! Добра и всего хорошего! Выздоравливай Наргиз)))", "Выздоравливайте
скрей!!🛀🥛🍯🛏💕💕💕", "Наргиз,дорогая
наша,выздоравливайте 🙏🙏🙏🙏🙏❤❤❤❤❤", "Поправляйся
скорее, наше сокровище! Береги себя, пожалуйста!", – писали фанаты.
Напомним, что Наргиз Закирова безусловно самая харизматичная участница музыкального проекта "Голос".
42-летняя бритоголовая, в татуировках и пирсинге она поразила как зрителей, так
и наставников конкурса своей оригинальностью и харизмой. Закирова спела в
отборе песню легендарной группы Scorpions "Still loving you", и была так
органична, что моментально запомнилась миллионам зрителей.
Дойдя до финала проекта в составе команды Леонида Агутина,
Наргиз стала едва ли не самой популярной выпускницей "Голоса". На
данный момент Закирова является подопечной известного продюсера Макса Фадеева.