Певица отменила некоторые свои выступления. Она так плохо себя чувствует, что не может выйти на сцену.

Певицаотменила некоторые свои выступления. Она так плохо себя чувствует, что не можетвыйти на сцену.Наргиз написала в своем Instagram: "Мне очень жаль, но поройслучается так, что происходят неожиданные сбои в человеческом организме и я, неисключение. Я непременно приеду к вам снова. Ну, а пока, пожелайте мнескорейшего выздоровления". Точный диагноз артистка решила не озвучивать.Из-за того, что исполнительница заболела менеджерам пришлосьскорректировать график, гастрольный тур возобновится только в конце мая. Отмечается,что билеты, приобретенные на концерты в первоначальные даты, будутдействительны.Поклонники отнеслись к отмене с пониманием. Фолловерыоставили множество комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления. "Скорейшего выздоровления. Не болейте". "Выздоравливайскорей🙏🙏🙏", "Крепкогоздоровья!!! Добра и всего хорошего! Выздоравливай Наргиз)))", "Выздоравливайтескрей!!🛀🥛🍯🛏💕💕💕", "Наргиз,дорогаянаша,выздоравливайте 🙏🙏🙏🙏🙏❤❤❤❤❤", "Поправляйсяскорее, наше сокровище! Береги себя, пожалуйста!", – писали фанаты.Напомним, что Наргиз Закирова безусловно самая харизматичная участница музыкального проекта "Голос".42-летняя бритоголовая, в татуировках и пирсинге она поразила как зрителей, таки наставников конкурса своей оригинальностью и харизмой. Закирова спела вотборе песню легендарной группы Scorpions "Still loving you", и была такорганична, что моментально запомнилась миллионам зрителей.Дойдя до финала проекта в составе команды Леонида Агутина,Наргиз стала едва ли не самой популярной выпускницей "Голоса". Наданный момент Закирова является подопечной известного продюсера Макса Фадеева.