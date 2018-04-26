Водитель проигнорировал законное требование инспекторов об остановке машины и предпринял попытку скрыться, вследствие чего было принято решение о преследовании данного автомобиля...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Бирюлево Западное задержали мужчину, не выполнившего законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, и изъяли у него наркотическое средства – героин», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ходе патрулирования территории сотрудники полиции заметили автомобиль марки ВАЗ, водитель которого при виде полицейских начал скрываться, создавая на дороге аварийную ситуацию. Водитель проигнорировал законное требование инспекторов об остановке машины и предпринял попытку скрыться, вследствие чего было принято решение о преследовании данного транспортного средства.В районе 30 км МКАД правонарушитель не справился с управлением и совершил столкновение с препятствием, после чего был задержан сотрудниками полиции.В ходе досмотра автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли 55 свертков с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию, часть изъятого содержит в своем составе наркотическое средство – героин, массой более 7 граммов.По данному факту следствием ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Кроме того, за неповиновение сотрудникам полиции в отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации».Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22