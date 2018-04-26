При обыске в квартире по месту жительства задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли предметы, похожие на пистолеты, револьверы, а также патроны...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ФСБ России и оперативниками УВД по СЗАО в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 31-летнего жителя столицы по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов.При обыске в квартире по месту жительства задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли предметы, похожие на пистолеты, револьверы, а также патроны.​По данному факту отделением дознания ОМВД Митино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, ношение огнестрельного оружия». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29