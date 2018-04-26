Все цели, поставленные участникам учения, выполнены в полном объеме.

24 апреля сотрудники УМВД России по Владимирской области приняли участие в тактико-специальном учении «Метель-Суздаль-2018», проводимом Оперативным штабом во Владимирской области совместно с силовыми ведомствами региона.В ходе проведения учений отрабатывались действия членов Оперативного штаба и групп при возникновении чрезвычайной ситуации на объекте с массовым пребыванием людей, а также мероприятия, направленные на установление лиц, возможно причастных к подготовке и осуществлению террористической деятельности.Согласно замыслу учений, в городе Суздале на территории Музея деревянного зодчества, во время массового мероприятия произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько десятков человек.В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение условного «террориста», который в ходе задержания оказал вооруженное сопротивление и, удерживая заложников, выдвинул ряд требований.При проведении боевого мероприятия по освобождению заложников преступник был нейтрализован. Потерь среди сил правопорядка и гражданских лиц из числа заложников не допущено.Все цели, поставленные участникам учения, выполнены в полном объеме.В целом, руководителем тактико-специальной тренировки была дана положительная оценка действиям всех участников учебно-практических мероприятий.