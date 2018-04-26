Петра Порошенко подняли на смех после его хвастовства о мощной армии. Пользователи соцсетей рекомендуют снять президенту розовые очки.

Петра Порошенко подняли на смех после его хвастовства о мощнойармии. Пользователи соцсетей рекомендуют снять президенту розовые очки."Гордилась овца, что у нее хвост как у жеребца", —ответил украинскому президенту пользователь Twitter @rom_krd. "Вы, видимо,давно не были в нашей армии. Спуститесь на землю, дорогие друзья", —призвал пользователь Facebook Сергей Сема. "С 5-го места в 2013 годудобрались-таки до 8-го в 2018 году. Надо еще поднажать и вырвать 9-е в 2019году!" – отметил комментатор Otto Namenlose.Накануне, 25 апреля президент Петр Порошенко похвасталсятем, что вооруженные силы Украины заняли восьмое место в рейтинге сильнейшихармий Европы.Президент с гордостью написал у себя в соцсетях: "По версииGlobal Firepower украинская армия – сильнейшая на европейском континенте средивооруженных сил стран-не членов НАТО. Гордимся нашими военными!"Интересно, что Порошенко до этого не раз давал оценки своимвооруженным силам, причем они зачастую отличались друг от друга. Так, в 2015году он утверждал, что украинская армия входит в пятерку сильнейших наконтиненте.В прошлом году президент говорил, что его армия мощна как никогда иможет противостоять вооруженным силам любого государства.Между тем в открытом доступе в Сети имеются данные ежегодногорейтинга военной мощи Global Firepower о том, армия Украины находится на 30месте в мире.