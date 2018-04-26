Петра Порошенко подняли на смех после его хвастовства о мощной
армии. Пользователи соцсетей рекомендуют снять президенту розовые очки.
Петра Порошенко подняли на смех после его хвастовства о мощной
армии. Пользователи соцсетей рекомендуют снять президенту розовые очки.
"Гордилась овца, что у нее хвост как у жеребца", —
ответил украинскому президенту пользователь Twitter @rom_krd. "Вы, видимо,
давно не были в нашей армии. Спуститесь на землю, дорогие друзья", —
призвал пользователь Facebook Сергей Сема. "С 5-го места в 2013 году
добрались-таки до 8-го в 2018 году. Надо еще поднажать и вырвать 9-е в 2019
году!" – отметил комментатор Otto Namenlose.
Накануне, 25 апреля президент Петр Порошенко похвастался
тем, что вооруженные силы Украины заняли восьмое место в рейтинге сильнейших
армий Европы.
Президент с гордостью написал у себя в соцсетях: "По версии
Global Firepower украинская армия – сильнейшая на европейском континенте среди
вооруженных сил стран-не членов НАТО. Гордимся нашими военными!"
Интересно, что Порошенко до этого не раз давал оценки своим
вооруженным силам, причем они зачастую отличались друг от друга. Так, в 2015
году он утверждал, что украинская армия входит в пятерку сильнейших на
континенте.
В прошлом году президент говорил, что его армия мощна как никогда и
может противостоять вооруженным силам любого государства.
Между тем в открытом доступе в Сети имеются данные ежегодного
рейтинга военной мощи Global Firepower о том, армия Украины находится на 30
месте в мире.