Что связывает бывшую жену Джигарханяна с адвокатом. Ведь они так много времени проводят сегодня вместе.

Что связывает бывшую жену Джигарханяна с адвокатом. Ведь они так много времени проводят сегодня вместе.Поклонники оборотистой украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовскаяой с замиранием сердца следят за драмой, которая уже полгода не сходит с экранов. Не проходит и дня без новых подробностей, сенсационных разоблачений, неожиданных признаний. Казалось бы, о чем еще говорить? Но на Первом канале, где к бывшей жене Армена Джигарханяна пылают особой любовь, шутят, что окончание сериала под названием "Скандальный развод" увидят только наши внуки.В свободное от съемок время ставшая светской героиней Виталина весело проводит время со своим адвокатом Ларисой Широковой. Они явно не скучают – ходят в театры, рестораны, плавают на кораблях! Благо, что заработанные в телеэфирах гонорары позволяют жить на широкую ногу. "В нашем тандеме и в правду полная любовь и взаимопонимание! Нам приятно работать вместе и дружить!" – похвасталась на странице в социальной сети адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова.Многочисленные друзья поддерживают желание Широковой всячески обелить и сделать победительницей бывшую киевскую домбработницу. "Лариса, очень рада, что ваш труд приносит плоды, ситуация со скрипом разворачивается в вашу пользу и дает повод для радости . Ваши сообщения все более обнадеживающие. Вы с Виталиной держитесь прекрасно, не поддаетесь мощному эмоциональному давлению со стороны недоброжелателей", "Лариса, спасибо за Ваш профессионализм и достоинство. Вы очень красиво работаете! Ваш тандем с Виталиной прекрасен. Очень верим в торжество Правды, Справедливости, Закона", – пишут благодарные пользователи в комментариях.