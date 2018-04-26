На территории области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 2 человека погибли и 10 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 10 травмированы. Выявлено 7 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Петушинский районПо предварительной информации, 24.04.2018 г. в 01:15 на 104 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля Форд–Фокус, 1997 г.р., осуществлял движение по левой полосе в сторону г.Владимира, выехал на полосу дороги предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Скания с полуприцепом Когель под управлением водителя, 1990 г.р., который осуществлял движение по левой полосе в сторону г.Москва. От удара автомобиль Скания отбросило в правую полосу, где произошло столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Фредлайнер с полуприцепом Тонар под управлением водителя, 1972 г.р. В результате ДТП: пассажир а/м Форд – Фокус, 1996 г.р., с диагнозом: ОЗЧМТ, СГМ, мозговая кома, госпитализирован; пассажир а/м Форд – Фокус, 1975 г.р., от полученных травм скончалась на месте происшествия; водитель а/м Форд – Фокус от полученных травм скончался на месте происшествия.2. Фрунзенский районПо предварительной информации, 24.04.2018 г. в 10:00 в г.Владимир на Суздальском проспекте напротив дома 8 водитель автомобиля Сузуки-СХ4, 1983 г.р., допустил наезд на пешехода, 1998 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход с диагнозом: закрытый перелом левой берцовой кости- амбулаторно.3. Муромский районПо предварительной информации, 24.04.2018г. в 08:50 в г. Муром на улице Владимирское шоссе напротив дома 3 водитель автомобиля Ваз-21083, 1996 г.р., при повороте налево допустил столкновение с мопедом Карпаты под управлением водителя, 1984 г.р., который двигался во встречном прямом направлении. В результате ДТП водитель мопеда Карпаты с диагнозом: ушиб локтевого сустава, ушиб спины – амбулаторно.4. Петушинский районПо предварительной информации, 24.04.2018 г. в 11:15 на 102 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Додж-Караван, 1998 г.р., двигаясь по левой полосе в сторону г.Москва, допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем Газ-2217 под управлением водителя, 1980 г.р., который двигался попутно в прямом направлении. В результате ДТП пострадали: пассажир автомобиля Додж-Караван, 1997 г.р., с диагнозом: ушиб правой кисти – амбулаторно; пассажир автомобиля Газ-2217, 1961 г.р., с диагнозом: ушиб волосистой части головы – амбулаторно.5. Фрунзенский районПо предварительной информации, 24.04.2018г. в 12:05 в г. Владимир на улице Добросельская напротив дома 2 «Б» водитель автомобиля Тойота-Ярис, 1972 г.р., на нерегулируемом перекрестке, при повороте налево допустил столкновение с автомобилем Форд-Фокус под управлением водителя, 1952 г.р., который двигался во встречном прямом направлении. В результате ДТП водитель автомобиля Тойота-Ярис с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ – амбулаторно.6. Муромский районПо предварительной информации, 24.04.2018г. в 14:30 в г.Муром на улице Владимирская напротив дома 2 «А» водитель автомобиля Митсубиси-Спейс-Стар, 1966 г.р., при повороте налево допустил столкновение с мотоциклом Хонда-CBR-1100XX под управлением водителя, 1986 г.р., который двигался во встречном прямом направлении. В результате ДТП водитель мотоцикла Хонда-CBR-1100XX с диагнозом: растяжение связок шейного отдела позвоночника, ушиб правого бедра, ушиб грудной клетки - амбулаторно.7. Октябрьский районПо предварительной информации, 24.04.2018г. в 15:10 в г. Владимир на улице Батурина напротив дома 28 водитель автобуса Мерседес-Бенц, двигаясь со стороны перекрестка улица Мира – улица П.Осипенко в сторону улицы Горького, при резком торможении допустил падение пассажира в автобусе, 1967 г.р. В результате ДТП пассажир автобуса Мерседес-Бенц с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб лба – амбулаторно.8. Петушинский районПо предварительной информации, 24.04.2018г. в 18:10 на 133 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Хонда-ЦРВ, 1964 г.р., осуществляя движение по левой полосе в сторону г.Москва, допустил съезд на полосу разгона попутного направления, совершил столкновение с автомобилем Форд-Эскейп под управлением водителя, 1943 г.р., который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля Хонда-ЦРВ с диагнозом: ссадины предплечий, ушиб грудной клетки слева – амбулаторно; пассажир а/м Форд-Эскейп, 1946 г.р., с диагнозом: ушиб мягких тканей лица – амбулаторно.