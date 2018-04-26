На территории области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 1 человек погиб и 4 человека травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и 4 травмированы. Выявлено 7 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Кольчугинский районПо предварительной информации, 25.04.2018 г. в 06:50 на 13 км автодороги «Ю-Польский-Кольчугино» водитель автомобиля Хайма, 1960 г.р., совершил съезд с проезжей части дороги, в левый по ходу движения транспортного средства кювет, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель а/м Хайма с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки – амбулаторно.2. Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 25.04.2018 г. в 19:35 на 8 км автодороги «Владимир - Тума – Колпь» водитель автомобиля ВАЗ-211440, 1984 г.р., совершил съезд с проезжей части дороги в левый по ходу движения транспортного средства кювет, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель ВАЗ-211440 от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи.3. Суздальский районПо предварительной информации, 25.04.2018 г. в 22:20 на 25 км автодороги М7 подъезд к г. Иваново водитель автомобиля ВАЗ-21093 выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21083 под управлением водителя, 1966 г.р., который от удара выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ЗАЗ-Шанс под управлением водителя, 1969 г.р. В результате ДТП пострадали: водитель а/м ВАЗ-21083 с диагнозом: ушиб грудной клетки – амбулаторно; пассажир а/м ЗАЗ-Шанс, 2004 г.р., с диагнозом: ушиб головы – амбулаторно; пассажир а/м ЗАЗ-Шанс, 1980 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ - госпитализирован.