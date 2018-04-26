США давят на Турцию в вопросе покупки систем ПВО. Вашингтону не нравится, что президент Эрдоган решил приобрести российские установки С-400.

США давят на Турцию в вопросе покупки систем ПВО. Вашингтонуне нравится, что президент Эрдоган решил приобрести российские установки С-400.Генсек НАТО Йенс Столтенберг раскрыл все карты: оказываетсяСША в отдельности и Североатлантический в целом ведут переговоры с президентомТурции о продаже Эрдогану свое военной техники. В частности, речь идет о зенитно-ракетныхкомплексах ПВО."Я приветствую тот факт, что Турция участвует в диалогес США относительно приобретения американской системы "Патриот". Итакже они договорились сотрудничать с итало-французской группой EUROSAM, чтобыприобрести систему противовоздушной обороны", – приводит РИА Новости словагенсека НАТО.Столтенберг также сообщил, что альянс занимается подготовкойзаседание Совета Россия – НАТО. По его словам, организация остается нацеленной надиалог с Россией. "Даже когда нет значительных улучшений в отношениях, оченьважно поддерживать те отношения, которые у нас есть сейчас с Россией", – сказалгенсек НАТО и почему-то посетовал на увеличившиеся российское военное присутствиеу границ стран-участниц альянса.Диалог необходим для того, чтобы справляться с ситуациями,которые связаны со все большим военным присутствием России у границ с НАТО и сувеличением количества учений.Совет Россия – НАТО существует с 2002 года, однако в апреле2014 года на фоне украинского кризиса его деятельность прекратилась. В 2016 году сотрудничество возобновилось, но не на постоянной основе.Напомним, что в декабре 2017 года Россия и Турциядоговорились о поставках Анкаре комплексов С-400 "Триумф". В Вашингтоне действия президента Турции Реджепа Эрдоганараскритиковали, а многие западные эксперты обвинили Анкару в отходе отсоюзнических отношений с НАТО.