США давят на Турцию в вопросе покупки систем ПВО. Вашингтону
не нравится, что президент Эрдоган решил приобрести российские установки С-400.
США давят на Турцию в вопросе покупки систем ПВО. Вашингтону
не нравится, что президент Эрдоган решил приобрести российские установки С-400.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг раскрыл все карты: оказывается
США в отдельности и Североатлантический в целом ведут переговоры с президентом
Турции о продаже Эрдогану свое военной техники. В частности, речь идет о зенитно-ракетных
комплексах ПВО.
"Я приветствую тот факт, что Турция участвует в диалоге
с США относительно приобретения американской системы "Патриот". И
также они договорились сотрудничать с итало-французской группой EUROSAM, чтобы
приобрести систему противовоздушной обороны", – приводит РИА Новости слова
генсека НАТО.
Столтенберг также сообщил, что альянс занимается подготовкой
заседание Совета Россия – НАТО. По его словам, организация остается нацеленной на
диалог с Россией. "Даже когда нет значительных улучшений в отношениях, очень
важно поддерживать те отношения, которые у нас есть сейчас с Россией", – сказал
генсек НАТО и почему-то посетовал на увеличившиеся российское военное присутствие
у границ стран-участниц альянса.
Диалог необходим для того, чтобы справляться с ситуациями,
которые связаны со все большим военным присутствием России у границ с НАТО и с
увеличением количества учений.
Совет Россия – НАТО существует с 2002 года, однако в апреле
2014 года на фоне украинского кризиса его деятельность прекратилась. В 2016 году сотрудничество возобновилось, но не на постоянной основе.
Напомним, что в декабре 2017 года Россия и Турция
договорились о поставках Анкаре комплексов С-400 "Триумф". В Вашингтоне действия президента Турции Реджепа Эрдогана
раскритиковали, а многие западные эксперты обвинили Анкару в отходе от
союзнических отношений с НАТО.