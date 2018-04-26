Гражданка США немного не рассчитала сроки своей беременности. Женщина предприняла далекое путешествие в Германию, но роды начались во время пересадки в Стамбуле. Ребенок появился на свет в гостинице, роженица следовала инструкциям с YouTube.

Гражданка США немного не рассчитала сроки своейбеременности. Женщина предприняла далекое путешествие в Германию, но родыначались во время пересадки в Стамбуле. Ребенок появился на свет в гостинице,роженица следовала инструкциям с YouTube.Будущая мать не сообщала о своей беременности никому – темболее, что интересное положение никак не отражалось га ее фигуре. 22-летняяамериканка Тиа Фримен решила слетать к другу в Германию, вернуться – а потомуже можно и рожать.Однако схватки начались во время пересадки в аэропортуСтамбула. Молодая женщина сначала решила, что отравилась рыбой, которуюподавали в самолете. Тиа была уверена, что до родов еще далеко – тем более, чтоводы не отходили. Однако, сверившись с поисковиком Google, она поняла, что означают всесимптомы.Фримен решила, что врачей привлекать не имеет смысла – всеравно она не говорит по-турецки, так что они друг друга не поймут. Так что,призвав в наставники YouTube и "Википедию", она сама взялась за дело.Сняв номер в ближайшем отеле, Фримен наполнила ванну водой,встала в удобную позу и закусила полотенце. Как сообщает счастливая мать, ребенок"выскочил" почти сразу. После успешных родов Тиа покормила новорожденногогрудью и легла спать.Проблемы начались на следующий день, когда Тиа поняла, чтоее не посадят на самолет с невесть откуда взявшимся ребенком. Однако всевопросы решили в американском консульстве – малыш получил свидетельство орождении. Мать и сын, по заверениям врачей, абсолютно здоровы, передает Life.ru.