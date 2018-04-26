Гражданка США немного не рассчитала сроки своей
беременности. Женщина предприняла далекое путешествие в Германию, но роды
начались во время пересадки в Стамбуле. Ребенок появился на свет в гостинице,
роженица следовала инструкциям с YouTube.
Гражданка США немного не рассчитала сроки своей
беременности. Женщина предприняла далекое путешествие в Германию, но роды
начались во время пересадки в Стамбуле. Ребенок появился на свет в гостинице,
роженица следовала инструкциям с YouTube.
Будущая мать не сообщала о своей беременности никому – тем
более, что интересное положение никак не отражалось га ее фигуре. 22-летняя
американка Тиа Фримен решила слетать к другу в Германию, вернуться – а потом
уже можно и рожать.
Однако схватки начались во время пересадки в аэропорту
Стамбула. Молодая женщина сначала решила, что отравилась рыбой, которую
подавали в самолете. Тиа была уверена, что до родов еще далеко – тем более, что
воды не отходили. Однако, сверившись с поисковиком Google, она поняла, что означают все
симптомы.
Фримен решила, что врачей привлекать не имеет смысла – все
равно она не говорит по-турецки, так что они друг друга не поймут. Так что,
призвав в наставники YouTube и "Википедию", она сама взялась за дело.
Сняв номер в ближайшем отеле, Фримен наполнила ванну водой,
встала в удобную позу и закусила полотенце. Как сообщает счастливая мать, ребенок
"выскочил" почти сразу. После успешных родов Тиа покормила новорожденного
грудью и легла спать.
Проблемы начались на следующий день, когда Тиа поняла, что
ее не посадят на самолет с невесть откуда взявшимся ребенком. Однако все
вопросы решили в американском консульстве – малыш получил свидетельство о
рождении. Мать и сын, по заверениям врачей, абсолютно здоровы, передает Life.ru.