Спортивная карьера в обмен на секс - с такими предложениями обращался к своей
воспитаннице тренер по биатлону Сергей Тутмин. 17-летняя Анна отказалась от
столь заманчивых перспектив – и стала получать плохо подготовленные лыжи и
испорченные патроны. Как выяснилось, Моисеева была не единственной жертвой
домогательств тренера.
Спортивная карьера в обмен на секс - с такими предложениями обращался к своей
воспитаннице тренер по биатлону Сергей Тутмин. 17-летняя Анна отказалась от
столь заманчивых перспектив – и стала получать плохо подготовленные лыжи и
испорченные патроны. Как выяснилось, Моисеева была не единственной жертвой
домогательств тренера.
Непосредственным наставником Анны Сергей Тутмин не был.
Однако как старший тренер решал многие вопросы. Он знал Моисееву с 9 лет, когда
родители только отдали дочь на биатлон.
"17 лет Ане исполнилось в августе прошлого года. Все
случилось в сентябре на сборах в Саранске. По словам дочери, Тутмин сделал
непристойное предложение – речь шла о массаже. Замечу, Тутмину 39 лет, он
женат, воспитывает трех детей. Старшему сыну 20 лет", – рассказала
журналистам мать Моисеевой, Ольга.
Анна рассказала обо всем родителям только в марте этого
года, когда ситуация стала невыносимой. Несмотря на отказ девушки, тренер не
оставлял своих притязаний. А однажды отругал за то, что она пришла к нему в
кабинет в брюках, а не в шортах. У Ани начались проблемы. Спортсменка заметила,
что ей плохо готовят лыжи, выдают плохие патроны. В конечном счете она стала
записывать переговоры с тренером на диктофон.
Две аудиозаписи Аня сделала тайком. Ей удалось это, несмотря
на то, что Тутмин всякий раз, когда Моисеева заходила к нему, забирал телефон -
девушка спрятала диктофон под одежду. После прослушивания этих записей, по признанию матери, отца спортсменки еле
удержали – он собирался сам разобраться с "наставником" по-мужски.
Вскоре выяснилось, что Аня – не единственная жертва
любвеобильного тренера. "Мы знаем еще как минимум об одной девочке. Сейчас
она совершеннолетняя. Она из спортивного мира, пока колеблется – присоединяться
к нашему заявлению или нет", – рассказала Ольга изданию "МК".
Как сообщалось, Тутмин уволился по собственному желанию. Родители
спортсменов опасаются, что он продолжит свои приключения – нельзя, чтобы его
допускали к работе с детьми. Делом уже заинтересовался Следственный комитет,
Аню вызвали для дачи показаний.