Спортивная карьера в обмен на секс - с такими предложениями обращался к своей воспитаннице тренер по биатлону Сергей Тутмин. 17-летняя Анна отказалась от столь заманчивых перспектив – и стала получать плохо подготовленные лыжи и испорченные патроны. Как выяснилось, Моисеева была не единственной жертвой домогательств тренера.

Спортивная карьера в обмен на секс - с такими предложениями обращался к своейвоспитаннице тренер по биатлону Сергей Тутмин. 17-летняя Анна отказалась отстоль заманчивых перспектив – и стала получать плохо подготовленные лыжи ииспорченные патроны. Как выяснилось, Моисеева была не единственной жертвойдомогательств тренера.Непосредственным наставником Анны Сергей Тутмин не был.Однако как старший тренер решал многие вопросы. Он знал Моисееву с 9 лет, когдародители только отдали дочь на биатлон."17 лет Ане исполнилось в августе прошлого года. Всеслучилось в сентябре на сборах в Саранске. По словам дочери, Тутмин сделалнепристойное предложение – речь шла о массаже. Замечу, Тутмину 39 лет, онженат, воспитывает трех детей. Старшему сыну 20 лет", – рассказалажурналистам мать Моисеевой, Ольга.Анна рассказала обо всем родителям только в марте этогогода, когда ситуация стала невыносимой. Несмотря на отказ девушки, тренер неоставлял своих притязаний. А однажды отругал за то, что она пришла к нему вкабинет в брюках, а не в шортах. У Ани начались проблемы. Спортсменка заметила,что ей плохо готовят лыжи, выдают плохие патроны. В конечном счете она сталазаписывать переговоры с тренером на диктофон.Две аудиозаписи Аня сделала тайком. Ей удалось это, несмотряна то, что Тутмин всякий раз, когда Моисеева заходила к нему, забирал телефон -девушка спрятала диктофон под одежду. После прослушивания этих записей, по признанию матери, отца спортсменки елеудержали – он собирался сам разобраться с "наставником" по-мужски.Вскоре выяснилось, что Аня – не единственная жертвалюбвеобильного тренера. "Мы знаем еще как минимум об одной девочке. Сейчасона совершеннолетняя. Она из спортивного мира, пока колеблется – присоединятьсяк нашему заявлению или нет", – рассказала Ольга изданию "МК".Как сообщалось, Тутмин уволился по собственному желанию. Родителиспортсменов опасаются, что он продолжит свои приключения – нельзя, чтобы егодопускали к работе с детьми. Делом уже заинтересовался Следственный комитет,Аню вызвали для дачи показаний.