СМИ сообщают о тяжелом заболевании знаменитого актера Бориса Клюева. По словам самого актера, он не намерен сдаваться.

СМИ сообщают о тяжелом заболевании знаменитого актера Бориса Клюева. По словам самого актера, он не намерен сдаваться.Как компетентно сообщает телеграм-канал Mash, звезда комедийного сериала "Воронины" Борис Клюев обратился за профессиональной помощью в один из медицинских центров. Прославленный артист жаловался на проблемы с легкими. В итоге, медики диагностировали у Клюева тяжелое заболевание. Теперь ему предстоит долгое и сложное лечение. "Сдаваться не собираюсь", – прокомментировал ситуацию неунывающий Борис Клюев.Артист получил широкую известность благодаря ролям в кино и театре. Именно он сыграл Рошфора в "Трех мушкетерах", а сейчас воплощает образ эксцентричного отца семейства в сериале "Воронины". Также Клюев задействован в большом количестве театральных постановок. Однако мало кто знает, что именно работа в свое время спасла артиста от отчаяния и депрессии, когда внезапно умер его единственный сын."Леши не стало в 24 года, он заснул и не проснулся. Не было никаких проблем со здоровьем, не курил, не пил, вел здоровый образ жизни. Сердечная недостаточность – позже заключили врачи", – рассказывал в интервью Клюев. Теперь, в связи с тяжелым недугом, в жизни артиста снова настали нерадостные времена.К слову, не менее тяжелой болезнью легких страдает другой известный актер Николай Караченцов. У него обнаружена опухоль. В настоящее время актер лечит свой рак в Израиле. Дело в том, что актеру необходимо щадящее фокусное облучение, которое невозможно выполнить на родине артиста. "Он не может во время процедуры находиться в неподвижном состоянии с приподнятыми руками. Российские врачи переживали, что из-за его непроизвольных движений не смогут сделать качественно облучение. А наша аппаратура позволяет во время терапии расположиться так, как ему удобно", – пояснил представитель медицинской компании в Тель-Авиве.