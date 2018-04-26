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<a href="http://33live.ru/novosti/26-04-2018-uaz-pokazal-specversiyu-patriota-dlya-fanatov-futbola.html" target="_blank">УАЗ показал спецверсию Патриота для фанатов футбола</a> - Ульяновский автозавод продолжает радовать поклонников марки разнообразными тематическими спецверсиями внедорожника Патриот. Вслед за экспедиционной модификацией автомобиля выходит и футбольная - лишнее напоминание, что чемпионат мира по футболу уже на за горами.