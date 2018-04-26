Оранжевая принцесса Юлия Тимошенко рвется к власти. И, похоже, имеет неплохие шансы на успех. Во всяком случае, об этом говорят данные социологических опросов, которые отдают ей лидирующую позицию в борьбе за политические симпатии украинцев. И все это за год до новых выборов главы государства.

"Оранжевая принцесса" Юлия Тимошенко рвется к власти. И, похоже, имеет неплохие шансы на успех. Во всяком случае, об этом говорят данные социологических опросов, которые отдают ей лидирующую позицию в борьбе за политические симпатии украинцев. И все это за год до новых выборов главы государства.Возглавляющая партию "Батькивщина"Тимошенко является безусловным лидером президентской гонки, свидетельствуютданные исследования социологической группы "Рейтинг". Если бы выборыпрошли сейчас, за "оранжевую принцессу" отдали бы голоса 14%избирателей.Весьма неприятные данные для Петра Порошенко,который наверняка не захочет уступать кресло главы государства. Еще болеетревожным звоночком для нынешнего лидера Незалежной является то, что в рейтингесимпатий украинцев он не занимает даже второе место. Там расположился бывшийминистр обороны Анатолий Гриценко с 11%.Порошенко же со своими нелепыми 9% откатился натретью строчку, где оказался в одном ряду с таким "корифеем" от мираполитики, как певец, лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук. Кажется, нынешний украинский лидер уже превращается в политический труп.Таким образом, Тимошенко в настоящий момент являетсянаиболее вероятным кандидатом на победу на предстоящих выборах. Судя по резкимзаявлениям "оранжевой принцессы" – ничего хорошего. В 2014 году послегоспереворота на Украине и начала войны в Донбассе Тимошенко сделала рядоткровенно хамским и враждебных выпадов в адрес России.Тогда в Сеть утекла запись ее переговоров с бывшимзаместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны УкраиныНестором Шуфричем, где политик в крайне категоричной форме высказывалась вотношении Москвы. "Я надеюсь, что я включу все свои связи и я подниму весь мир,как только смогу, для того чтобы от этой России не осталось даже выжженногополя", – заявила она. В своем антироссийском угаре лидер "Батькивщины"дошла до того, что заявила о необходимости атаки на Россию с использованиемядерного оружия.Ну а пока ракеты с ядерными боеголовками в сторонунашей страны не полетели, Тимошенко призывала резко усилить санкционноедавление на России. По ее мнению, тяжелая экономическая ситуация заставила быМоскву отказаться от Крыма и перестать поддерживать Донбасс. "В обмен навозврат Крыма пообещаем не захватывать Москву", – поделился своими нездоровымифантазиями один из ближайших соратников главы "Батькивщины" ВикторНабоженко.Многие тогда не поверили в подлинность записи. Мол,не настолько же "ушибленная" Юлия Владимировна, чтобы нести стольоткровенную ахинею, которую даже в современной Незалежной могут употреблятьразве что самые отпетые националисты и прочая не совсем адекватная публика. Темне менее, позже Тимошенко признала подлинность разговора.Что же значит возможное президентство Тимошенко дляРоссии? Эксперты, несмотря на внушительный багаж русофобский заявлений за ееспиной, пока не спешат делать однозначные оценки. Глава Центра политологическихисследований финансового университета Павел Салин в беседе с корреспондентомDni.Ru отметил, что политическая ситуация на Украине настолько динамична иизменчива, что прогнозировать рейтинги политика очень затруднительно даже нанесколько месяцев вперед, не говоря уже о годе."Если учитывать только внутренний фактор, тошансы у Тимошенко достаточно неплохие. Она входит в топ-3 кандидатов напрезидентский пост. Но следует помнить, что украинская внутренняя политика вомногом определяется Соединенными Штатами, мы видим, что сейчас все претендентына президентский пост ездят либо в США, либо в сопредельные страны, в том числев Канаду, например, чтобы делать на этих площадках какие-то заявления, а какмаксимум встречаться с представителями истеблишмента, чтобы заручиться такойподдержкой", – сказал эксперт.По его словам, во многом решать, кому бытьпрезидентом, а кому нет, будут американцы. В Вашингтоне, полагает аналитик, сэтим определяться в конце этого или начале следующего года. "Покапрогнозировать сложно. Но если брать такие факторы, как харизма, способностьадаптироваться под меняющуюся ситуацию, то Тимошенко в этом плане значительноопережает Порошенко. Но это 40% успеха в современной украинской политике, аоставшиеся 60% – поддержка американцев", – уверен Салин.Что касается российско-украинских отношений, то вслучае прихода Тимошенко к власти эксперт не ожидает каких-то кардинальныхизменений. По его словам, за последние годы в Незалежной сформировалосьдостаточно устойчивое антироссийское общественное мнение, и поменять его быстробудет невозможно. "Но если придет такой политик, как Тимошенко, у которойесть наработанные связи 15-20-летней давности, то постепенно трансформироватьэту политику можно. Но на быстрое изменение украино-российских отношений прилюбом, даже самом благоприятном сценарии развития событий в Москве нерассчитывают. Это просто нереалистично", – резюмировал аналитик.Как бы то ни было, но Тимошенко – очень хитрый и расчетливыйполитик, недооценивать ее явно не стоит. Во многом все будет зависеть отсостояния отношений между Москвой и Вашингтоном. Если они и далее продолжатсчастливо деградировать, то новый украинский лидер будет проводить такую же, аможет быть даже более агрессивную политику по отношению к Москве, чемПорошенко.А пока прояснений на пасмурном небе российско-американских отношенийне наблюдается, зато уже вовсю гремит гром и сверкают молнии. И вряд ли в таких условиях можно исключать вариант боевых действий между Россией и Украиной. Все-таки Незалежная – один из "фронтов" противостояния Москвы и Вашингтона.