Скончался народный артист Украины, известный театральный, кино– и телеактер Олег Треповский. Несчастье произошло 25 апреля.
Скончался народный артист Украины, известный театральный, кино– и телеактер Олег Треповский. Несчастье произошло 25 апреля.
Актеру было всего 52 года. О
причинах смерти знаменитости пока не сообщается.
С 1992 года Олег Треповский служил
в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки. Артист
снялся в десятках фильмов и сериалов, от "Дня рождения Буржуя" до
"Слуги народа" и "Сватов", передает "МедиаНяня".
В прошлом году Треповский
номинировался на премию "Золотая Дзига" за лучшую мужскую роль в фильме Павла
Острикова "Голден лав". Кроме того, он сыграл центральную роль в предстоящем к
выходу украинском релизе "Тайный дневник Симона Петлюры".
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