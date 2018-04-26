Скончался народный артист Украины, известный театральный, кино– и телеактер Олег Треповский. Несчастье произошло 25 апреля.

Скончался народный артист Украины, известный театральный, кино– и телеактер Олег Треповский. Несчастье произошло 25 апреля.Актеру было всего 52 года. Опричинах смерти знаменитости пока не сообщается.С 1992 года Олег Треповский служилв Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки. Артистснялся в десятках фильмов и сериалов, от "Дня рождения Буржуя" до"Слуги народа" и "Сватов", передает "МедиаНяня".В прошлом году Треповскийноминировался на премию "Золотая Дзига" за лучшую мужскую роль в фильме ПавлаОстрикова "Голден лав". Кроме того, он сыграл центральную роль в предстоящем квыходу украинском релизе "Тайный дневник Симона Петлюры".Материал дополняется