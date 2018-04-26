В проекте «Формирование комфортной городской среды» участвует 43 муниципальных образования, на реализацию проекта предусмотрено около 450 млн рублей

В 2018 году во Владимирской области в проекте «Формирование комфортной городской среды» участвует 43 муниципальных образования, на реализацию проекта предусмотрено около 450 млн рублей. Кроме того, городу Владимиру из областного бюджета дополнительно выделено 42,7 млн рублей.На эти средства планируется благоустроить более 200 дворов, 47 общественных территорий и 4 парка. Отбор жителями общественных и дворовых территорий уже завершен, теперь в кратчайшие сроки необходимо провести аукционы, заключить контракты и приступить к выполнению работ.Кроме того, особое внимание муниципалитетам - участникам проекта необходимо обратить и на синхронизацию работ по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов и ремонту сетевого хозяйства в благоустраиваемых дворах.