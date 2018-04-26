Оперативники изъяли из оборота свыше 2000 бутылок фальсифицированного алкоголя и более 700 литров немаркированного спирта.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 65-летней и 40-летнего жителей города Мурома, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).Незаконная деятельность подозреваемых была задокументирована оперативными сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Муромский» в середине апреля текущего года.В ходе проведения специальных мероприятий по месту жительства фигурантов полицейские обнаружили и изъяли около 2000 бутылок алкогольной продукции различных наименований с признаками подделки и свыше 700 литров немаркированной спиртосодержащей жидкости.Проведенное экспертами исследование показало, что изъятая спиртосодержащая жидкость и алкогольная продукция по проверенным показателям не соответствует требованиям межгосударственных стандартов, а федеральные специальные марки акцизного сбора являются поддельными.По данным оперативников, изъятая продукция приобреталась на территории соседнего региона и предназначалась для продажи, а предполагаемая выручка от сбыта могла составить более 100 000 рублей.В настоящее время фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Расследование уголовного дела продолжается.